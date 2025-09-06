علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۱ امشب، شنبه پانزدهم شهریورماه، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در حوالی تازهآباد ثلاث باباجانی به ثبت رسید. این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۴۶.۳۲ طول شرقی و ۳۴.۷۵ عرض شمالی رخ داد.
وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیمهای کارشناسی و امدادی برای بررسی وضعیت به منطقه اعزام شدند، افزود: گزارشهای دقیق میدانی نشان میدهد که خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی این زمینلرزه رخ نداده و تاکنون پسلرزهای نیز ثبت نشده است.
فرماندار ثلاث باباجانی با تأکید بر اینکه آرامش و امنیت مردم منطقه در اولویت است، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای امدادی و خدماترسان در آمادهباش کامل هستند تا در صورت نیاز، به سرعت وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: وضعیت شهرستان کاملاً تحت کنترل قرار دارد و هیچ جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
