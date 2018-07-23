رفع مشکلات آب و برق/ ثبت ۱۶۵ پس لرزه /مصدومیت ۲۹۰ تن

به گزارش خبرنگار مهر، از زلزله ۵.۹ ریشتری روز گذشته در تازه‌آباد از توابع شهرستان باباجانی که بزرگترین پس‌لرزه زلزله بزرگ آبان‌ماه سال گذشته در این مناطق بود تاکنون بیش از ۱۶۵ پس‌لرزه رخ داده است.



صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزارش آخرین وضعیت کانون این زلزله اظهار داشت: زلزله ۵.۹ ریشتری روز گذشته ۲۹۰ مصدوم بر جای گذاشت.



فرماندار ثلاث‌باباجانی افزود: در زلزله دیروز که در منطقه عمومی میرآباد و دشت لیل حادث شد ۱۲۰ واحد تخریبی در حوزه روستایی داشتیم که ناشی از بافت قدیم بود.



وی بیان داشت: البته از میزان خسارت به واحدهای تعمیری هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.



خدادادی خاطرنشان کرد: ۲۰ اکیپ از کارشناسان مجرب ستاد بازسازی و بنیاد مسکن در حال ارزیابی کل روستاهای شهرستان هستند.



وی با اشاره به اینکه یک واحد در مرکز شهر ثلاث باباجانی واقع در تازه آباد تخریب شد، افزود: واحدهای تعمیری ترک خورده و آسیب دیده‌اند و پنج اکیپ نیز در حال بررسی، شناسایی و تعیین تکلیف این واحدها است.



فرماندار ثلاث‌باباجانی یادآور شد: روز گذشته شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار و مدیران اجرایی در ساعات اولیه بعد از وقوع زلزله برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد.



فرماندار ثلاث باباجانی در مورد وضعیت آب و برق در این منطقه نیز گفت: شهرستان مشکل آب و برق ندارد و مردم زندگی عادی خود را سپری می کنند.