ترویج فرهنگ نماز در مدارس نیازمند تغییر در رویکردهای مدیریتی است

حجت‌الاسلام علی رودبارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیران باید نماز را به عنوان یک رکن اصلی در ارزیابی‌های خود قرار دهند و با نگاه جدی‌تری به این موضوع توجه کنند.

وی افزود: ارزیابی نماز در مدارس و ادارات اغلب جنبه ظاهری دارد که برای دستیابی به اهداف بلندمدت در تقویت فرهنگ نماز، باید به ارزیابی‌های درونی و اثرگذار تغییر یابد.

حجت‌الاسلام رودبارانی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید رویکرد خود را در قبال نماز به طور اساسی تغییر دهند تا فرهنگ نماز در سطوح مختلف اجرایی گسترش یابد.

وی ادامه داد: ارزیابی نماز غالباً بر اساس ظاهر آن صورت می‌گیرد، در حالی که باید اثرات روحی و معنوی نماز در کارکنان و دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی تاکید کرد: تغییر نگرش مدیریتی در این زمینه می‌تواند به بهبود کیفیت نماز در مدارس و ادارات کمک کند.

حجت‌الاسلام رودبارانی گفت: برگزاری جلسات منظم شورای اداری در رابطه با نماز، اعطای امتیازات ویژه به دستگاه‌ها و مدارس موفق در زمینه اقامه نماز و نظارت دقیق بر اجرای برنامه‌های دینی می‌تواند به تقویت نماز در استان کمک کند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید برای ترویج نماز و عبادت در جامعه همکاری کنند و در قالب هم‌افزایی با ستاد اقامه نماز استان مرکزی، برنامه‌های مشترک جهت تقویت نماز در دستگاه‌ها تدوین و اجرا کنند.

غفلت از نماز در محیط‌های اجرایی تهدیدی برای فرهنگ عمومی است

مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی تاکید کرد: غفلت از نماز و عبادت در محیط‌های اجرایی می‌تواند آسیب‌هایی به فرهنگ عمومی جامعه وارد کند.

وی افزود: نماز تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه جزئی از هویت فرهنگی و اجتماعی است و اگر در ادارات و مدارس به نماز توجه نشود، این غفلت می‌تواند موجب کاهش اخلاق‌مداری و کاهش معنویت در جامعه شود.

حجت‌الاسلام رودبارانی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ نماز در استان مرکزی مستلزم همکاری جدی و تغییر رویکردهای مدیریتی است، ضمن اینکه این تغییر نگرش می‌تواند به تحقق اهداف کلان در ترویج نماز و توسعه معنویت در جامعه کمک کند.