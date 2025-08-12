  1. استانها
اجلاس سراسری نماز؛ دعوت به تربیت دینی فرزندان با فناوری‌های نوین

اراک- رئیس ستاد اقامه نماز استان مرکزی با اشاره به انتشار فراخوان سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز گفت: این اجلاس به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های نوین در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان می‌پردازد.

حجت‌الاسلام علی رودبارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در موضوع تربیت فرزندان، فضائل اخلاقی همواره ثابت است، اما روش‌های انتقال این مفاهیم در طول زمان تغییر می‌کند و باید به‌روز شود.

وی افزود: در عصر تکنولوژی، نخست باید فناوری‌های نوین را شناخت و سپس از آن‌ها به‌عنوان بستری مؤثر برای انتقال ارزش‌ها و مفاهیم دینی به نسل جدید بهره‌گیری کرد که امید است شاهد استقبال پرشور و حضور پر رنگ مردم استان مرکزی از این رویداد باشیم،

مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی بیان کرد: فراخوان سی‌ودومین دوره اجلاس سراسری نماز منتشر شده و این دوره پانزدهم مهرماه در استان گیلان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رودبارانی گفت: این اجلاس به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های نوین در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان می‌پردازد و میان والدین و فناوری‌های روز هم افزایی ایجاد می‌کند.

وی افزود: محورهای این فراخوان سی و دومین دوره از اجلاس سراسری نماز شامل فرصت‌ها و تهدیدهای زیست‌فناورانه در تربیت دینی فرزندان، توسعه و ترویج فرهنگ نماز با بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، و بازسازی شخصیت متعالی دینی و معنوی آینده‌سازان در عصر رشد فناوری‌های نوین است که علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب مقالات علمی، پوستر و اینفوگرافی، تجربه‌های زیسته و سایر تألیفات و تحقیقات مرتبط ارسال کنند.

وی ادامه داد: ثبت‌نام و ارسال آثار از طریق سامانه noor.namaz.ir انجام می‌شود و مهلت شرکت در این فراخوان تا ۳۱ مردادماه است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی بیان کرد: شعار و عنوان محوری سی و دومین دوره اجلاس سراسری نماز، «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» انتخاب شده است.

