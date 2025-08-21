مسجد قلب تپنده جامعه اسلامی و محور عدالت و تربیت است

حجتالاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای مسجد در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند آبادکنندگان حقیقی مساجد را کسانی معرفی میکند که به خدا و روز جزا ایمان دارند، نماز را برپا میدارند و زکات میپردازند.
امام جمعه ساوه ادامه داد: ایمان به قیامت، آثار تربیتی گستردهای در زندگی انسان دارد چرا که فرد مؤمن را در برابر گناه کنترل میکند و به سوی امور خیر سوق میدهد، از اینرو آبادانی حقیقی مسجد تنها با ساختوساز محقق نمیشود، بلکه به حضور مردمانی مؤمن، اهل نماز و دغدغهمند نسبت به نیازمندان نیاز دارد.
حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اینکه مسجد فلسفهای فراتر از عبادت فردی دارد، تصریح کرد: در صدر اسلام، مسجد تنها محل نماز نبود، بلکه دانشگاه، دادگاه، مرکز سیاستگذاری و عدالت اجتماعی بود چرا که پیامبر اکرم (ص) بسیاری از مهمترین تصمیمات حکومتی و اجتماعی را در مسجد اتخاذ میکردند و بزرگان علم و دانش نیز در حلقههای علمی مساجد پرورش مییافتند.
وی نقشآفرینی مساجد در انقلاب اسلامی، به سخنان امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: از نگاه امام راحل، مسجد پایگاه اداره امور جامعه است و این مساجد بودند که زمینهساز پیروزی ملت ایران شدند، امروز نیز نباید دچار غفلت شویم و کارکرد مساجد را تنها به اقامه نماز جماعت محدود کنیم.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه مدیریت مسجد امری تخصصی و در عین حال مردمی است، بیان کرد: تمام شئونات مسجد، از ساخت و نگهداری تا برنامهریزی فرهنگی، بر دوش مردم قرار دارد، هرگاه این نهاد مردمی فعال شود، هزینههای مادی و معنوی جامعه کاهش مییابد و چنانچه مسجد به جایگاه واقعی خود بازگردد، میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف کند.
حجت الاسلام رحیمی در تبیین کارکردهای اجتماعی مسجد افزود: با فعال شدن ظرفیتهای اجتماعی مسجد، خیریهها و گروههای جهادی رونق میگیرند، سازماندهی مردمی در بحرانها شکل میگیرد، اطعام نیازمندان سامان مییابد و حتی ترک اعتیاد میتواند در پناه مسجد تحقق یابد.
وی همچنین بر نقش آموزشی مساجد تأکید کرد و گفت: مساجد میتوانند پایگاههای بزرگ علمی و فرهنگی باشند، اگر این بُعد تقویت شود، نهضت سوادآموزی، حمایت از بازماندگان تحصیل، ارتقای کیفیت آموزشی، آموزش مهارتهای زندگی و حتی افزایش سواد رسانهای جامعه از برکات آن خواهد بود.
امام جمعه ساوه بیان کرد: مسجد، قلب تپنده جامعه اسلامی است، نهادی که عبادت، فرهنگ، سیاست، عدالت اجتماعی و آموزش را در خود جمع کرده و هرچه پیوند مردم با مسجد عمیقتر شود، پایههای جامعه و نظام اسلامی استوارتر خواهد شد.
