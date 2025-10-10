نماز جمعه نماد وحدت و اقتدار فرهنگی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر جمعه در نماز عبادی سیاسی این هفته در اراک اظهار کرد: نماز ستون دین و عامل حیات معنوی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
وی افزود: آنچه به نماز جان و حقیقت میبخشد، حضور آگاهانه و ارتباط صادقانه با خداوند متعال است؛ زیرا همین روح معنوی، نماز را از انجام ظاهری مناسک جدا کرده و آن را به عبادتی عمیق، پویا و اثرگذار در زندگی انسان تبدیل میکند.
آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: نماز حقیقی، سپری در برابر لغزشها و وسیلهای برای تقرب به خداوند است و بر همین اساس، تقویت مساجد و برگزاری نمازهای جماعت با نشاط و معنا، نقش مهمی در تحکیم ایمان و همبستگی اجتماعی دارد.
خطیب جمعه اراک با اشاره به نقش علمای بزرگ در ترویج فرهنگ نماز جمعه گفت: حضور علمای بزرگی همچون آیتاللهالعظمی اراکی و آیتالله حائری در نمازهای جمعه پیش از انقلاب، نشانه پیوند استوار عالمان دین با مردم و تداوم سنتهای اصیل اسلامی بود.
وی تاکید کرد: تداوم عبادتهای جمعی همراه با اخلاص و معنویت، مایه عزت و افتخار امت اسلامی است و نماز جمعه بهعنوان نماد وحدت و اقتدار دینی، همواره موجب نگرانی دشمنان اسلام بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون مجاهدت و ایثار مأموران خدوم نیروی انتظامی است.
وی گفت: تلاش شبانهروزی پلیس در صیانت از نظم و مقابله با ناهنجاریها و حفظ کرامت اجتماعی، جلوهای از ایمان، مسئولیتپذیری و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: ضروری است با تقویت پشتیبانیهای فرهنگی و معنوی، جایگاه این نیروی مؤمن و مردمی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
