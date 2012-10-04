اجرای نظام جامع ترویج فرهنگ نماز در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صاحب فصول روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران با اشاره به اجرای طرح نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در کشور گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در مازندران در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه برگزاری نماز مهم ترین وظیفه دینی در دستگاه های اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: ارزیابی دستگاه های اجرایی از این پس براساس این طرح خواهد بود.



صاحب فصول، مدیریت، برنامه ریزی، همکاری منابع و ارزیابی نتایج را از معیارهای اصلی نظام جامع در ترویج اقامه نماز بیان کرد و افزود: تدوین نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ نماز برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.

وجود 4 هزار مسجد در مازندران



سیدعلی اکبر طاهایی، استاندار مازندران با اشاره به وجود بیش از چهار هزار مسجد در استان، گفت: فلسفه خلقت، عبادت و جبهه عبادت نماز است.



وی با بیان اینکه مازندران بالاترین تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی کشور را دارد، اظهار داشت: باید با برنامه های متعدد، فرهنگ اقامه نماز در بین جوانان و نوجوانان ضمن ترویج، نهادینه شود.



طاهایی تصریح کرد: قرائت آیت الکرسی و پخش اذان به صورت زنده در مدارس از جمله اقدامات مناسبی ست که از سوی آموزش و پرورش در حال پیگیری و انجام است.



حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وظایف ذاتی ستاد اقامه نماز استان را فرهنگی، ارزشیابی و نظارت برشمرد.

دبیر ستاد اقامه نماز استانداری مازندران، خواستار تولید، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و تبلیغی مربوط به نماز در بین جوانان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و فضای مجازی شد.

وی افزود: برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و کرسی های آزاد اندیشی در مدارس و دانشگاهها و باز بودن درب مساجد جهت استفاده مسافران بویژه در هنگام نماز صبح از دیگر اقدامات موثر در زمینه اشاعه بیشتر فرهنگ نماز است.