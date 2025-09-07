  1. سلامت
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۴

مصرف بی رویه داروهای «کورتون» در ایران

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به رواج مصرف بی‌رویه داروهای کورتون در کشور گفت: استفاده بدون نسخه از این داروها، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ریحانه خیری، با بیان اینکه کورتیکواستروئیدها از قوی‌ترین داروهای ضدالتهاب محسوب می‌شوند، افزود: این داروها برای درمان بیماری‌هایی مانند آسم، آرتریت، آلرژی‌های شدید و برخی اختلالات خودایمنی کاربرد دارند و مصرف آن‌ها باید حتماً تحت نظر پزشک باشد.

وی ادامه داد: مصرف بی‌رویه و بدون نسخه کورتون‌ها می‌تواند منجر به عوارضی همچون پوکی استخوان، افزایش فشارخون، ابتلاء به دیابت و تضعیف سیستم ایمنی بدن شود. این مشکلات ممکن است در بلندمدت به شکل جدی سلامت فرد را به خطر اندازد.

خیری با اشاره به مصرف گسترده دگزامتازون در کشور، گفت: متأسفانه این دارو در بسیاری از موارد غیرضروری و حتی به صورت تزریقی استفاده می‌شود. تزریق خودسرانه دگزامتازون می‌تواند باعث افزایش قندخون، اختلالات گوارشی و بروز عفونت‌های پنهان شود.

وی یادآور شد: یکی از خطرناک‌ترین عوارض تزریق بدون تجویز دگزامتازون، بروز واکنش آلرژیک شدید موسوم به آنافیلاکسی است. این واکنش می‌تواند حتی در نخستین تزریق رخ دهد و در مدت کوتاهی جان بیمار را تهدید کند، بنابراین آگاهی عمومی در این زمینه ضروری است.

