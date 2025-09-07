مصرف بی رویه داروهای «کورتون» در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ریحانه خیری، با بیان اینکه کورتیکواستروئیدها از قویترین داروهای ضدالتهاب محسوب میشوند، افزود: این داروها برای درمان بیماریهایی مانند آسم، آرتریت، آلرژیهای شدید و برخی اختلالات خودایمنی کاربرد دارند و مصرف آنها باید حتماً تحت نظر پزشک باشد.
وی ادامه داد: مصرف بیرویه و بدون نسخه کورتونها میتواند منجر به عوارضی همچون پوکی استخوان، افزایش فشارخون، ابتلاء به دیابت و تضعیف سیستم ایمنی بدن شود. این مشکلات ممکن است در بلندمدت به شکل جدی سلامت فرد را به خطر اندازد.
خیری با اشاره به مصرف گسترده دگزامتازون در کشور، گفت: متأسفانه این دارو در بسیاری از موارد غیرضروری و حتی به صورت تزریقی استفاده میشود. تزریق خودسرانه دگزامتازون میتواند باعث افزایش قندخون، اختلالات گوارشی و بروز عفونتهای پنهان شود.
وی یادآور شد: یکی از خطرناکترین عوارض تزریق بدون تجویز دگزامتازون، بروز واکنش آلرژیک شدید موسوم به آنافیلاکسی است. این واکنش میتواند حتی در نخستین تزریق رخ دهد و در مدت کوتاهی جان بیمار را تهدید کند، بنابراین آگاهی عمومی در این زمینه ضروری است.
نظر شما