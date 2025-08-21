به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ریحانه خیری کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت گفت: این اقدام هیچ مبنای علمی ندارد و استفاده از داروی کورتون برای پیشگیری از حساسیتهای آرایشی میتواند خطرات جدی برای سلامت به همراه داشته باشد.
خیری تأکید کرد: تجویز هر دارو حتی برای یک بار، باید صرفاً توسط پزشک متخصص و بر اساس شرایط جسمی و سابقه پزشکی فرد انجام شود. انجام تزریق دارو در محیطهای غیربهداشتی و غیرپزشکی مانند آرایشگاههای زنانه اقدامی پرخطر است که احتمال بروز عوارض شدید را افزایش میدهد.
وی افزود: بانوانی که نگران حساسیت به لوازم آرایشی هستند، باید پیش از مراسم با پزشک پوست یا آلرژی مشورت کنند. همچنین انجام تست آلرژی موضعی در آرایشگاه میتواند راهکاری مطمئن و بدون نیاز به دارو برای جلوگیری از واکنش پوستی باشد.
این کارشناس حوزه دارو در پایان تأکید کرد: سلامت افراد ارزشمندتر از هر زیبایی زودگذر است و پذیرش توصیههای غیرتخصصی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
