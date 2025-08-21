  1. سلامت
تزریق دگزامتازون در آرایشگاه‌های زنانه با هدف پیشگیری از حساسیت!

کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت، نسبت به توصیه برخی آرایشگاه‌های زنانه برای تزریق دگزامتازون به خانم ها بویژه عروس‌ها با هدف جلوگیری از حساسیت پوستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ریحانه خیری کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت گفت: این اقدام هیچ مبنای علمی ندارد و استفاده از داروی کورتون برای پیشگیری از حساسیت‌های آرایشی می‌تواند خطرات جدی برای سلامت به همراه داشته باشد.

خیری تأکید کرد: تجویز هر دارو حتی برای یک بار، باید صرفاً توسط پزشک متخصص و بر اساس شرایط جسمی و سابقه پزشکی فرد انجام شود. انجام تزریق دارو در محیط‌های غیربهداشتی و غیرپزشکی مانند آرایشگاه‌های زنانه اقدامی پرخطر است که احتمال بروز عوارض شدید را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بانوانی که نگران حساسیت به لوازم آرایشی هستند، باید پیش از مراسم با پزشک پوست یا آلرژی مشورت کنند. همچنین انجام تست آلرژی موضعی در آرایشگاه می‌تواند راهکاری مطمئن و بدون نیاز به دارو برای جلوگیری از واکنش پوستی باشد.

این کارشناس حوزه دارو در پایان تأکید کرد: سلامت افراد ارزشمندتر از هر زیبایی زودگذر است و پذیرش توصیه‌های غیرتخصصی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

