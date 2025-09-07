به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، میثم قدمی به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان منصوب شد.

وی جایگزین احسان منصور کیایی شد که به مقام بازنشستگی نائل آمده است.

قدمی معاونت حمل و نقل و معاونت توسعه منابع انسانی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز و مسئولیت دوایر راهداری استان سمنان را نیز برعهده داشته است.

قدمی یکی دیگر از مدیران کل غیربومی استان سمنان است که سابقه همکاری با استاندار کنونی سمنان را دارد.

قدمی اهل لرستان است.