به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری ظهر شنبه در مراسم سالگرد شهید مدافع سلامت راز و جرگلان که در سالن جلسات مرکز بهداشت شهدای سلامت شهرستان راز و جرگلان برگزار شد اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرین مردم این منطقه، اتصال این شهرستان به استان گلستان است و این طرح جزو قول‌های ما برای پیگیری و عملیاتی شدن بود.

وی افزود: با رایزنی‌هایی که با وزارت راه و معاونت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور انجام دادیم، این پروژه تعریف شده و در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن این‌که برای آن ردیف استانی هم مصوب شد.

رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی بیان کرد: از اعتبارات در اختیار خود نیز ۲۰ میلیارد تومان برای تسریع روند اجرایی این پروژه اختصاص داده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث راه ارتباطی جرگلان به استان گلستان زمینه‌ساز خروج شهرستان راز و جرگلان از بن‌بست توسعه است و عامل مؤثری در رونق اقتصادی این منطقه و افزایش مراودات فرهنگی و تجاری مردم دو استان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری به این‌که احداث این جاده نقش مؤثری در توسعه شهرستان راز و جرگلان ایفا کند، به خصوصیات اخلاقی نیکو و خدمات ارزنده دکتر غیادی، شهید مدافع سلامت هم اشاره داشت و از وی به عنوان کسی که همواره دل در گرو توسعه و پیشرفت و آبادانی این خطه داشت، یاد کرد.