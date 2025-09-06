به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور امروز شنبه در جلسه خرید اوراق اسلامی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های لرستان، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۵۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های آبفای این استان تخصیص و ابلاغ شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با همکاری بانک‌های سپه و صادرات، نسبت به خرید اوراق مرابحه اسلامی اقدام کنند. این روش جایگزین تخصیص نقدی شده و امکان تأمین نقدینگی پروژه‌ها را به‌صورت ۱۰۰ درصد فراهم می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، ادامه داد: فرایند خرید اوراق بدین صورت است که پیمانکاران باید موافقت خود با دریافت اعتبار از این طریق را اعلام کنند، سپس دستگاه‌های اجرایی فهرست پروژه‌ها را برای سازمان مدیریت ارسال می‌کنند، پس از تأیید، صورت‌جلسه خرید اوراق در تهران تنظیم و کد یونیک دریافت می‌شود و در نهایت بانک نسبت به خرید اوراق اقدام می‌کند.

حسن‌پور، گفت: تاکنون دستگاه‌های مختلفی در لرستان از جمله شرکت آب‌وفاضلاب استان، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری بروجرد و… از این روش برای تأمین اعتبار پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این فرایند، دستگاه‌ها در زمان حدود دو هفته به تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات خود دست پیدا کنند.