انفجار در ملارد؛۸ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی صبح یکشنبه گفت: در ساعت ۱۹:۲۴ دقیقه روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، گزارش وقوع انفجار و آوار در یک ساختمان مسکونی، در ملارد، سرآسیاب به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی گفت: با اعلام این حادثه، بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان تهران گفت: متأسفانه در این حادثه ٨ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.