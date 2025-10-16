  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

رئیس اورژانس تهران:۱۰ نفر در شهر ری دچار مسمومیت استنشاقی شدند

رئیس اورژانس تهران:۱۰ نفر در شهر ری دچار مسمومیت استنشاقی شدند

ری- رئیس اورژانس استان تهران از مسمومیت استنشاقی ۱۰ نفر در شهر ری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از مسمومیت استنشاقی ۱۰ نفر در شهر ری خبر داد.

رئیس اورژانس استان تهران با اعلام این خبر گفت: صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت استنشاقی در شهر ری میدان غنی‌آباد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و دو خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

توکلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محل تصریح کرد: کارشناسان اورژانس استان تهران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای ۱۰ نفر از مسمومان انجام دادند. بررسی دقیق علت حادثه و وضعیت مصدومان همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6624083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها