به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهری گفت: بندر بوشهر بیش از هر زمان دیگری به سرعت در اجرای پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و امیدواریم روند پیشرفت طرح‌ها با سرعت مطلوب ادامه یابد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی افزود: اجرای رفیوژ خیابان فنس از جمله پروژه‌هایی است که ان‌شاءالله پیش از آغاز مدارس به بهره‌برداری خواهد رسید تا ترافیک روان‌تر و رفت‌وآمد سرویس‌های مدارس آسان‌تر شود.

حسین حیدری شهردار بوشهر نیز از آغاز طرح‌های جدید عمرانی در نقاط مختلف شهر خبر داد و اعلام کرد: در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری تلاش خواهیم کرد بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی بندر بوشهر را به پایان برسانیم.