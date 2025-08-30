پیشرفت ۹۰ درصدی بیمارستان سرطانی تبریز؛ مجوز استخدام ۴۵۰ نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بیمارستان سرطانی تبریز گفت: این اعتبار به تدریج جذب و به طور کامل صرف تجهیز و بهره‌برداری از بیمارستان خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی این پروژه افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین تجهیزات پزشکی و تأسیسات انجام شده و به محض تخصیص اعتبار ملی و استانی، بلافاصله مراحل نصب و راه‌اندازی آغاز می‌شود.

سرمست در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین نیروی انسانی پرداخت و یادآور شد: معاون رئیس جمهور قول مساعد دادند تا فرآیند صدور مجوز برای استخدام ۴۵۰ نیروی متخصص و ماهر آغاز شود تا همزمان با افتتاح بیمارستان، مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی همچنین از مشارکت شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای حل مسائل زیرساختی اطراف این بیمارستان خبر داد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل قبول دعوت و حضور در جلسه شورای اداری و همچنین پیگیری مسائل مربوط به این بیمارستان تشکر کرد.