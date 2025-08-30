  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

پیشرفت ۹۰ درصدی بیمارستان سرطانی تبریز؛ مجوز استخدام ۴۵۰ نیرو

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار و صدور مجوز استخدام ۴۵۰ نیرو برای تکمیل بیمارستان سرطانی تبریز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بیمارستان سرطانی تبریز گفت: این اعتبار به تدریج جذب و به طور کامل صرف تجهیز و بهره‌برداری از بیمارستان خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی این پروژه افزود: پیگیری‌های لازم برای تأمین تجهیزات پزشکی و تأسیسات انجام شده و به محض تخصیص اعتبار ملی و استانی، بلافاصله مراحل نصب و راه‌اندازی آغاز می‌شود.

سرمست در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین نیروی انسانی پرداخت و یادآور شد: معاون رئیس جمهور قول مساعد دادند تا فرآیند صدور مجوز برای استخدام ۴۵۰ نیروی متخصص و ماهر آغاز شود تا همزمان با افتتاح بیمارستان، مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی همچنین از مشارکت شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای حل مسائل زیرساختی اطراف این بیمارستان خبر داد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل قبول دعوت و حضور در جلسه شورای اداری و همچنین پیگیری مسائل مربوط به این بیمارستان تشکر کرد.

