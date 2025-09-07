کشف ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در گرمسار؛ تریلی متخلف توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی با رصد قرار دادن محورها اجازه تردد خودروهای حاوی قاچاق را نمی‌دهد، ابراز داشت: هدف از این اقدام کمک به تولید و اقتصاد است.

وی با بیان اینکه پلیس قاطعانه مبارزه با قاچاق را در دستور کار خود دارد، افزود: در راستای همین مأموریت ذاتی محموله‌های قاچاق شناسایی و از توزیع آن جلوگیری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی گرمسار به یک تریلی عبوری مشکوک و آن را متوقف کردند، ابراز داشت: خودرو مورد بازرسی قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه در بازرسی مقدار ۳۵ هزار لیتر سوخت گازوئیل کشف و ضبط شد، تصریح کرد: ارزش این محموله ۱۵ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تریلی توقیف و محموله به شرکت نفت تحویل داده شد، افزود: راننده نیز دستگیر و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.