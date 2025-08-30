۲۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف محموله ۲۸ میلیارد ریالی قاچاق خبر داد و ابراز کرد: این محموله که ماهرانه جاساز شده بود در سمنان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: مأموران انتظامی یک دستگاه تریلی را در محور سمنان متوقف و از آن بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: از این خودرو ۲۲۵ هزار نخ سیگار قاچاق به صورت جاسازی کشف و ضبط شد، تاکید کرد: یک نفر نیز در این مورد دستگیر شد.

حسینی با بیان اینکه مأموران انتظامی در مأموریت اول با اشراف اطلاعاتی که داشتند یک تانکر سوخت را در حوالی گرمسار متوقف کردند، افزود: ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از این خودرو کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری یک نفر در این ارتباط خبر داد.