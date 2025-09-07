دستگیری سارقان منازل شیراز با همکاری پلیس آگاهی فارس و خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع سرقت‌های منزل در شهر شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی و پلیسی به مرحله اجرا گذاشته شد و مشخص شد که سارقین با استفاده از خودرو شخصی و پلاک جعلی پس از اطمینان از خالی بودن منزل، اقدام به سرقت اموال با ارزش می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه این متهمان را که وارد شهرستان اندیمشک شده بودند، شناسایی و با همکاری مأموران پلیس آگاهی آن شهرستان، آن‌ها را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه این افراد یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و دو دستگاه خودرو مورد استفاده در سرقت‌ها را کشف کردند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه این دو سارق در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت منزل در شهر شیراز اقرار کردند، به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری اموال با ارزش مانند طلا، دلار و پول نقد بیش از اندازه در منزل خودداری نمایند.