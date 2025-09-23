  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

فرمانده انتظامی شیراز: سارق به عنف در این کلان‌شهر دستگیر شد

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق گردنبند طلا یک خانم در بلوار قدوسی این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انجام سرقت به عنف گردنبند طلا یک خانم توسط راکب یک دستگاه موتور سیکلت در بلوار قدوسی شیراز، بلافاصله مأموران به محل حادثه اعزام و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق را شناسایی و در یک عملیات وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه گردنبند مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند

