۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

پرونده دزد دوچرخه‌ها در شیراز بسته شد

شیراز-فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۱۵ فقره سرقت دوچرخه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پایگاه تجسس با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام گرفته به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: در این خصوص ۲ دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، به شهروندان توصیه کرد هشدارهای پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

