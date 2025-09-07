دستگیری سوداگر مرگ و کشف انواع مخدر درکردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: درپی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در امر توزیع مواد مخدر دریکی ازمحلات کردکوی، شناسایی و دستگیری این سوداگر در دستور کار ماموران پلیس انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با انجام تحقیقات گسترده وهماهنگی قضائی در بازرسی از منزل افراد مورد نظر موفق به کشف پنج کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری متهم در این راستا شدند.
فرمانده انتظامی کردکوی با بیان اینکه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد. از شهروندان خواست؛ تا به منظور برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از آسیبهای مواد مخدر در صورت اطلاع از هر نوع توزیع، خرید و فروش مواد مخدر مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
