۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

دستگیری سارق مسلح در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق مسلح با سرعت عمل ماموران کلانتری ۱۱ زند این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اشاره به دستگیری سارق مسلح در شیراز گفت: در پی دریافت خبری مبنی‌بر سرقت مسلحانه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد از ۴۰ شهروند توسط فردی ناشناس با پوشاندن چهره و با استفاده از سلاح کمری در شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر و شناسایی سارق مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات پلیسی سارق که فاصله زیادی از محل سرقت گرفته بود را در یکی از خیابان‌ها شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد، افزود: سارق مسلح برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و افراد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

