به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان با اشاره به دستگیری سارق مسلح در شیراز گفت: در پی دریافت خبری مبنی‌بر سرقت مسلحانه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد از ۴۰ شهروند توسط فردی ناشناس با پوشاندن چهره و با استفاده از سلاح کمری در شیراز، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر و شناسایی سارق مسلح را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات پلیسی سارق که فاصله زیادی از محل سرقت گرفته بود را در یکی از خیابان‌ها شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد، افزود: سارق مسلح برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و افراد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.