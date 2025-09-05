سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی فعالیت یک باند سارقان حرفه‌ای منازل در سطح شهر شیراز که اقدام به سرقت طلاجات و پول نقد از منازل مردم می‌کردند، شناسایی و دستگیری اعضای این باند به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی توسط مأموران پلیس آگاهی فارس، محل تردد اعضای این باند در محور قم- تهران مورد شناسایی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: پیگیری و مراقبت‌های صورت گرفته با توجه به ورود سارقین به حوزه استحفاظی استان قم بلافاصله مراتب به پلیس آگاهی آن استان اعلام و درخواست دستگیری اعضای این باند در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ حافظی گفت: مأموران پلیس آگاهی استان قم با مشاهده خودرو سارقان دستور ایست دادند که آن‌ها بدون توجه به اخطارهای مأمورین اقدام به فرار کردند.

وی ادامه داد: در نهایت پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، سرکرده این باند سارقان منازل مورد اصابت گلوله مأموران انتظامی قرار گرفته و کشته شد.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه ۳ نفر دیگر از اعضای این باند نیز در این عملیات مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند، گفت: یکدستگاه خودرو دنا متعلق به این سارقان توقیف و مقداری اموال مسروقه از جمله طلاجات نیز کشف شد.

این مقام انتظامی گفت: اعضای این باند دارای سوابق متعددی بودند و با استفاده از پلاک‌های جعلی اقدام به سرقت از منازل شهروندان در شیراز می‌کردند.

سرهنگ حافظی ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و همکاری بسیار خوب مأموران پلیس آگاهی استان قم با مجموعه انتظامی استان فارس در انهدام باند سارقان، تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و خادمان مردم در مجموعه انتظامی با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت.