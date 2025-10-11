سرهنگ زراعتیان: سارق به عنف در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت به عنف وجه نقد در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، موضوع شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۲۷ گلستان در بررسی‌های اولیه و با انجام اقدامات به موقع پلیسی، سارق را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز افزود: متهم در بازجویی فنی و تخصصی چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به جرم ارتکابی اقرار کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.