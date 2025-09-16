  1. استانها
  2. فارس
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

فرار از حبس ابد با جعل گواهی فوت؛ متهم در جهرم دستگیر شد

جهرم- فرمانده انتظامی جهرم گفت: محکوم به حبس ابد که با جعل گواهی فوت زندگی می‌کرد، با تیزبینی و هوشیاری پلیس این شهرستان دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: مأموران انتظامی جهرم حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو که در حال تردد بوده مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف می‌کنند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه و استعلام از سامانه تشخیص هویت، مشخص شد که راننده مذکور از محکومان متواری بوده که در سال ۱۳۹۰ به اتهام حمل و نگهداری حدود ۳۳۱ کیلوگرم مواد مخدر در یکی از شهرهای جنوبی کشور دستگیر می‌شود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد و اقدام به جعل اسناد مدارک هویتی و تنظیم صدور گواهی فوت برای خود می‌کند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه فرد مذکور پس از صدور گواهی فوت با اسم مستعار زندگی می‌کرده است، تصریح کرد: محکوم به حبس ابد برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

