فرار از حبس ابد با جعل گواهی فوت؛ متهم در جهرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر محمدپور گفت: مأموران انتظامی جهرم حین گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو که در حال تردد بوده مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف میکنند.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه و استعلام از سامانه تشخیص هویت، مشخص شد که راننده مذکور از محکومان متواری بوده که در سال ۱۳۹۰ به اتهام حمل و نگهداری حدود ۳۳۱ کیلوگرم مواد مخدر در یکی از شهرهای جنوبی کشور دستگیر میشود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد و اقدام به جعل اسناد مدارک هویتی و تنظیم صدور گواهی فوت برای خود میکند.
فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه فرد مذکور پس از صدور گواهی فوت با اسم مستعار زندگی میکرده است، تصریح کرد: محکوم به حبس ابد برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
