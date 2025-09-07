به گزارش خبرنگار مهر، وحید انتظاری در نشست خبری که ظهر یکشنبه در سالن جلسات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات خوبی در حوزه تعاون صورت گرفته است اما متأسفانه زمانی که بحث تعاون است معمولاً اعلام نارضایتی و ناخرسندی مطرح می‌شود چراکه مشکلات این حوزه پررنگ‌تر می‌شود و تشریح اقدامات این حوزه معمولاً مغفول مانده است.

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: به رغم وجود مشکلات نباید از اقدامات خوب تعاون نیز مسکن‌های مینودر و مهرگان، انجام ۷۰ درصد حمل و نقل استان و سایر خدمات کشاورزی و غیره غافل شد.

وی عنوان کرد: ۲۷ هزار عضو ذیل تعاونی قرار دارند و ۱۶ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند و ما منکر وجود مشکلات نیستیم اما باید توجه داشت که در بسیاری از امور مشکلات وجود دارد و باتوجه به اینکه تعاون به طور مستقیم با عضو سروکار داشته و زنده است مشکلات آن بیشتر پررنگ می‌شود.

این مسئول تاکید کرد: مشکلات حوزه تعاون ۵ درصد است و این مقدار نباید اسباب کمرنگ شدن ۹۵ درصد عملکرد موفق باشد و این مزیت تعاون است که در راستای رفع مشکلات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: افق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه صنعت و اقتصاد، سهم ۲۵ درصدی است و در راستای رفع مشکلات صنعت و توسعه آن نیز ۸ درصد این موضوع به تعاونی‌ها واگذار شده است.

این مسئول تصریح کرد: ۹۸۳ تعاونی فعال در استان قزوین وجود دارد و دوبرابر این عدد راکد داریم که علت راکد بودن این تعاونی‌ها این است شرح وظایف به اتمام رسیده است.

انتظاری مطرح کرد: ۱۱ تعاونی اعتبار، ۴۶ تعاونی تأمین نیاز، ۱۸ تعاونی تأمین تولید کننده، ۵۲ تعاونی تأمین نیاز صنفی، ۱۰۹ تعاونی تولیدی و توزیعی، ۴۶ تعاونی حمل و نقل، ۱۵۸ تعاونی خدمات، ۵ تعاونی سهام عدالت، ۱۴۷ تعاونی صنعتی، ۳ تعاونی عمرانی، ۲۶ تعاونی فرش دستبافت، ۹۶ تعاونی مسکن، ۱۳ تعاونی معدن و ۲۶۰ تعاونی کشاورزی در استان وجود دارد.

وی افزود: در هفته تعاون کلنگ بازارچه زیتون به زمین خورد و تعاونی تأمین دام و طور دشتابی نیز در دست افتتاح است.

این مسئول در پایان درخصوص تعاونی مسکن باورس گفت: مشکل مسکن باورس در واقع مشکل تعاونی نیست و ما نمی‌توانیم از زمینی که به عنوان کشاورزی تعریف شده کاربری مسکن تعریف کنیم و آن را ذیل تعاونی لحاظ کنیم؛ اگر این زمین‌ها ذیل زمین‌های مسکونی خریداری شده بود موضوع و مواجه متفاوت‌تری لحاظ می‌شد.