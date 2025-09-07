تعاون، کلید رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده پیش لز ظهر امروز یکشنبه در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر خوزستان ضمن گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: باید با هم بنای تعاون را بگذاریم، کار کنیم تا به رفاه اجتماعی مردم برسیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب مساله تعاون بسیار مطرح بود خطاب به تعاونی‌ها گفت: شما می‌توانید در مساله کار جمعی که امروز در خوزستان بسیار به آن نیاز داریم کار کنید؛ فرهنگ تعاون در کشور ما وجود دارد، در زمان بزنگاه‌ها و بحران‌ها کنار هم هستیم اما این فرهنگ باید مستمر باشد.

وی ادامه داد: امروز مساله تعاون در بسیاری نقاط دنیا جا افتاده است، برخی تصور می‌کردند خواستگاه تعاون به رژیم‌های سوسیالیسیتی بر می‌گردد در حالی که در قرآن به موضوع تعاون تاکید شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به وجود دو تعاونی برتر خوزستان بین ۱۵ تعاون برتر کشور، بیان کرد: این مساله قابل توجه است. همچنین پنج درصد تعاونی‌های کشور در خوزستان هستند که می‌تواند بیشتر و متنوع‌تر از این باشد.

موالی زاده در خصوص اشتغال، عنوان کرد: سال گذشته از عددی که هدف گذاری شده بود فراتر رفتیم، جلسات شورای اشتغال و تعداد بیمه شدگان نشان از اهتمام و تلاش در این راستا بوده است.

وی با تاکید بر اینکه همه باید در زمینه بخش تعاون، روحیه کار جمعی و روحیه تعاون تلاش کنیم، گفت: اگر ما در این زمینه اثرگذار باشیم نه تنها اثرات اقتصادی، بلکه فرهنگی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت.

به گفته استاندار خوزستان، تعاونی تأمین سرمایه می‌تواند در خوزستان خوب شکل گیرد و در این راستا باید تلاش کرد.