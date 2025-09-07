به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان بوشهر با تبریک میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت اظهار کرد: اهمیت و جایگاه تعاونی‌ها بر کسی پوشیده نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده؛ جایگاه تعاون در راستای کمک به توسعه ایران عزیز، جلوه با اهمیت‌تری یافته است.

وی افزود: معتقدم تجمیع سرمایه‌های خُرد مردمی، ایجاد کسب‌وکارهای مولد، سازماندهی منابع انسانی کارآفرین و کارآفرینی اجتماعی در زمره اصلی‌ترین کارکردهای تعاونی‌ها هستند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: چنانچه تعاونی‌ها با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برنامه‌های خود را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی متمرکز کنند؛ می‌توانند در توسعه پایدار کشور اثرگذار باشند.

زارع با قدردانی از تعاونی‌های استان و فعالان این بخش گفت: از فعالان بخش تعاون، می‌خواهم با در نظر داشتن شعار سال و نیز راهبرد دولت وفاق ملی چهاردهم، برای توانمندسازی و سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال پایدار اهتمام ورزند.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال می‌کنیم، مردمی سازی اقتصاد است که در این بخش، تعاونی‌ها نقش اثرگذاری دارند و انتظار دارم تعاونی‌های استان با توجه به ظرفیت‌های بوشهر که ظرفیت‌های کم نظیری هم هست، راهبرد مردمی سازی اقتصاد در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین گسترش رفاه اجتماعی را دنبال کنند.

وی یادآور شد: با توجه به وجود زمینه‌های پرشمار فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب تعاونی در استان بوشهر، انتظار دارم در این بخش، تمرکز بیشتری صورت گیرد تا شاهد افزایش اشتغالزایی باشیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: یکی از الزامات تحقق این مهم، توسعه آموزش‌های مرتبط و بهره مندی از دانش کسب و کار در این بخش و نقش آفرینی بیشتر دختران، بانوان و جوانان است که باید مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

زارع بر توسعه فرهنگ تعاون در جامعه تاکید کرد و افزود: از رسانه‌ها و همه کسانی که تریبون‌هایی در اختیار دارند، می‌خواهم برای توسعه بیش از پیش فرهنگ تعاون در جامعه تلاش کنند تا شاهد سهم بیشتر تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی استان بوشهر باشیم.