  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

وقوع زلزله ۴.۹ ریشتری در شمال غرب ترکیه

منابع ترکیه ای از وقوع زمین لرزه قوی در شمال غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه سیندیرگی استان بالیکسیر ترکیه رخ داد.

بر اساس این گزارش، مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه «آفاد» اعلام کرد که ساعت ۱۲:۳۵ (به وقت محلی) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه سیندیرگی استان بالیکسیر رخ داد.

شدت این زمین‌لرزه که در عمق ۷.۷۲ کیلومتری زمین رخ داد، در ازمیر و شهرهای همجوار احساس شد.

گزارشی از میزان خسارات و تلفات این زلزله مخابره نشده است.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که تیم های امدادی و اورژانسی عازم منطقه شده اند.

چندی قبل نیز یک زلزله ۶ ریشتری در همین منطقه رخ داد که سبب فرو ریختن برخی ساختمان ها و جان باختن یک نفر شد.

کد خبر 6582588

