جزئیات و تلفات زلزله دیروز در نزدیکی استانبول از زبان وزیر کشور ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری در استان «بالیکسیر» در شمال غربی ترکیه، دست کم یک نفر جان باخت و بیش از ۱۰ ساختمان فروریخت.

به گفته مقامات، در این زلزله، دست کم ۲۹ نفر نیز مصدوم شده‌اند. این زمین‌لرزه که کانون آن در شهر «سیندریگی» بود، لرزه‌هایی را ایجاد کرد که در ۲۰۰ کیلومتری شمال استانبول نیز احساس شد.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه گفت که یک فرد سالمند اندکی پس از خارج شدن از زیر آوار ساختمان، جان باخت. یرلیکایا همچنین گفته است که در مجموع ۱۶ ساختمان در منطقه سیندریگی فروریخته و اکثر آنها متروکه و غیرقابل سکونت هستند. به گفته وی، مناره‌های دو مسجد نیز فروریختند.

ترکیه روی یکی گسل‌های بزرگ زمین واقع شده وقوع زلزله در این کشور رایج است. در سال ۲۰۲۳ زلزله ۷.۸ ریشتری بیش از ۵۳ هزار نفر را در این کشور به کام مرگ کشاند و صدها هزار ساختمان را در ۱۱ استان واقع در جنوب و جنوب شرقی ویران کرد. همچنین در پی آن زلزله، ۶ هزار تن دیگر در بخش‌های شمالی کشور همسایه یعنی سوریه جان باختند.