زلزله ۶.۱ ریشتری ترکیه را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز هم اکنون با انتشار خبری فوری از وقوع زمین لرزه‌ای بزرگ در ترکیه خبر داد.

رویترز در این خصوص خبر داد: زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر ترکیه را لرزاند. این زمین لرزه در استانبول نیز به شدت احساس شده است.

سازمان مدیریت بحران و فوریت‌های پزشکی ترکیه (آفاد) در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: زلزله ۶.۱ ریشتری بالیکسیر را لرزاند و در چندین شهر از جمله استانبول نیز احساس شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص خسارت‌ها و یا تلفات احتمالی این زلزله مخابره نشده است.