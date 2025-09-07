فرآیندها در بافت فرهنگی تاریخی بوشهر اضلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با تبریک هفته وحدت، میلاد پیامبر اکرم (ص) و و امام جعفر صادق (ع) و گرامی داشت هفته وقف با اشاره به پروژه‌های ادامه دار از سال گذشته و اجرای پروژه‌های جدید در سال جاری گفت: شهرداری در کنار سرعت بخشی به پروژه‌ها باید به کیفیت آنها توجه جدی کند تا طبق برنامه ریزی زمان بندی شده شاهد بهره برداری از این پروژه‌ها باشیم.

وی با تاکید بر توجه به کیفیت بخشی پروژه ها افزود: با نظارت جدی بر این ماجرا شاهد دوام و پایداری زیرساخت‌ها، ایمنی عمومی، اعتماد و رضایت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش هزینه‌های بلند مدت خواهیم بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: بافت فرهنگی و تاریخی شهر بوشهر، به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند ایران، نقش مهمی در هویت فرهنگی، جذب گردشگر و توسعه پایدار این شهر بندری دارد.

زندی نیا تصریح کرد: در شورای ششم اقدامات ارزشمندی در زمینه بهسازی بافت به ویژه سنگفرش معابر صورت گرفت و شاهد باز زنده سازی بافت هستیم.

وی خاطر نشان کرد: حفظ این گنجینه به تقویت اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به ویژه ساکنان آن منجر خواهد شد از این رو انتظار داریم شهرداری با اصلاح فرآیندها و سهولت بسته‌های تشویقی شاهد تحول و بهسازی بافت فرهنگی تاریخی شهر بوشهر باشیم.