عدالتخواه: شاهین بجنورد برای صعود به لیگ ۲ نیازمند حمایت است

حمید عدالتخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتبال شاهین بجنورد هم‌اکنون در چهار رده کشوری شامل لیگ ۳ ایران، لیگ ۴ ایران، بزرگسالان زیر ۱۹ سال و زیر ۱۸ سال حضور دارد.

وی افزود: شاهین طی دو سال گذشته با حمایت اسپانسر توانسته سهمیه خود را در لیگ ۳ حفظ کند و فصل جاری را نیز با موفقیت به پایان برساند، اما در حال حاضر اسپانسر باشگاه توان ادامه همکاری را ندارد و تیم در آستانه حضور در مسابقات بدون پشتوانه مالی قرار گرفته است.

قائم‌مقام باشگاه شاهین بجنورد ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ما این است که بتوانیم سهمیه لیگ ۳ را به لیگ ۲ تبدیل کنیم که این موضوع نیازمند حمایت جدی مسئولان خراسان شمالی به‌ویژه استاندار است.

عدالتخواه با اشاره به هزینه مورد نیاز برای این موضوع گفت: ارزش امتیاز تیم حدود ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده و برای خرید سهمیه لیگ ۲ نیز حداقل به ۱۵ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم. همچنین برای ادامه فعالیت تیم حدود ۱۲ میلیارد تومان اسپانسر نیاز است.

وی تأکید کرد: این مبالغ برای خراسان شمالی رقم سنگینی نیست و می‌توان با حمایت مسئولان و بخش خصوصی زمینه حضور شاهین بجنورد در لیگ ۲ فوتبال کشور را فراهم کرد.

قائم‌مقام باشگاه شاهین بجنورد با اشاره به تجربه تیم‌های دیگر گفت: برای نمونه، تیم ابومسلم سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه کرد و رتبه ششم جدول را به دست آورد، در حالی که شاهین بجنورد با هزینه‌ای حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان توانست به رتبه پنجم برسد.

عدالتخواه افزود: باشگاه شاهین می‌تواند با جذب استعدادهای بومی خراسان شمالی و بازیکنان استان‌های همجوار، هزینه‌های خود را کاهش دهد و از ظرفیت بازیکنان مستعد منطقه استفاده کند.

وی ادامه داد: حضور شاهین بجنورد در لیگ ۲ می‌تواند چراغ فوتبال این سطح را در مرکز خراسان شمالی روشن کند و علاوه بر کمک به رشد فوتبال استان، موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی و حضور بیشتر تماشاگران در ورزشگاه شود.

قائم‌مقام باشگاه شاهین بجنورد در پایان از رسانه‌ها، استاندار، هیئت فوتبال و اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان شمالی خواست برای حمایت از این تیم و فراهم کردن زمینه حضور شاهین بجنورد در لیگ ۲ فوتبال کشور، همکاری و حمایت جدی داشته باشند.