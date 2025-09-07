  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

تسریع در تعمیرات اساسی، اولویت گاز استان تهران

تسریع در تعمیرات اساسی، اولویت گاز استان تهران

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بر تکمیل تعمیرات اساسی، ارائه خدمات بهتر به مشترکان و فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی به‌منظور حفظ پایداری شبکه در فصل سرد سال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیرضا اعوانی بر اهمیت اولویت‌بندی اقدام‌ها برای مدیریت مصرف گاز و حفظ پایداری شبکه در آستانه فصل سرد سال و پیگیری مستمر وصول مطالبات شرکت تأکید و اظهار کرد: روند صعودی دریافت مطالبات، عامل مهمی برای حفظ توازن مالی و تأمین منابع لازم به‌منظور تعمیرات، نگهداری و توسعه شبکه گازرسانی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در اتمام تعمیرات اساسی تأسیسات گازرسانی افزود: تمام عملیات تعمیراتی باید پیش از آغاز فصل سرد سال به اتمام برسد تا شبکه گازرسانی استان بدون هیچ‌گونه وقفه و مشکلی آماده گازرسانی پایدار به مشترکان باشد، چراکه این موضوع سبب کاهش ریسک بروز خرابی و قطعی‌های ناخواسته در فصل زمستان می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات به مشترکان، به‌ویژه در زمینه نصب انشعاب‌های جدید اشاره کرد و گفت: با افزایش تقاضا، ارائه سریع و دقیق خدمات نصب انشعاب اهمیت ویژه‌ای دارد تا نیازهای مشترکان به‌موقع برطرف شود و مشکلی در تأمین گاز مصرفی آنها به‌وجود نیاید، همچنین یکی از اقدام‌های مهم شرکت، تعویض کنتورهای خراب و معیوب است، چراکه تعویض کنتورهای خراب، نه‌تنها دقت اندازه‌گیری مصرف را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت بی‌مورد گاز جلوگیری و به کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهتر مصرف کمک می‌کند.

فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز از ضروری‌ترین اقدام‌ها است

اعوانی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تمرین آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی، بخش مهمی از برنامه‌های شرکت است تا گروه‌های عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشکلات پاسخ دهند، ادامه داد: گروه‌های ویژه پایش و گشت مدیریت مصرف باید به‌صورت مستمر و با آمادگی کامل فعالیت کنند تا کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز به بهترین شکل انجام شود، چراکه این گروه‌ها نقش مهمی در مدیریت تقاضا و پایداری شبکه دارند.

وی با اشاره به اینکه مسئله فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی به اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند نیاز دارد، بیان کرد: فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز یکی از ضروری‌ترین اقدام‌هاست که می‌تواند با همکاری رسانه‌ها، تبلیغات محیطی، شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی به‌صورت مؤثر انجام شود، همچنین آگاهی‌بخشی به مشترکان درباره روش‌های مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، خطرات ناشی از استفاده نادرست و اهمیت رعایت نکات ایمنی، نقش کلیدی در کاهش مصرف بی‌رویه و پیشگیری از حوادث گازی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اینکه استفاده از تجهیزات با کیفیت و به‌روز، افزون بر افزایش ایمنی، سبب کاهش مصرف سوخت و فشار کمتر به شبکه گاز می‌شود، گفت: از همه مشترکان می‌خواهیم با رعایت اصول مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، همکاری لازم را با شرکت گاز داشته باشند تا بتوانیم فصل سرد را بدون مشکل و با پایداری کامل پشت سر بگذاریم.

کد خبر 6582699
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها