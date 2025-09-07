تسریع در تعمیرات اساسی، اولویت گاز استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیرضا اعوانی بر اهمیت اولویتبندی اقدامها برای مدیریت مصرف گاز و حفظ پایداری شبکه در آستانه فصل سرد سال و پیگیری مستمر وصول مطالبات شرکت تأکید و اظهار کرد: روند صعودی دریافت مطالبات، عامل مهمی برای حفظ توازن مالی و تأمین منابع لازم بهمنظور تعمیرات، نگهداری و توسعه شبکه گازرسانی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت تسریع در اتمام تعمیرات اساسی تأسیسات گازرسانی افزود: تمام عملیات تعمیراتی باید پیش از آغاز فصل سرد سال به اتمام برسد تا شبکه گازرسانی استان بدون هیچگونه وقفه و مشکلی آماده گازرسانی پایدار به مشترکان باشد، چراکه این موضوع سبب کاهش ریسک بروز خرابی و قطعیهای ناخواسته در فصل زمستان میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات به مشترکان، بهویژه در زمینه نصب انشعابهای جدید اشاره کرد و گفت: با افزایش تقاضا، ارائه سریع و دقیق خدمات نصب انشعاب اهمیت ویژهای دارد تا نیازهای مشترکان بهموقع برطرف شود و مشکلی در تأمین گاز مصرفی آنها بهوجود نیاید، همچنین یکی از اقدامهای مهم شرکت، تعویض کنتورهای خراب و معیوب است، چراکه تعویض کنتورهای خراب، نهتنها دقت اندازهگیری مصرف را افزایش میدهد، بلکه از هدررفت بیمورد گاز جلوگیری و به کاهش هزینهها و مدیریت بهتر مصرف کمک میکند.
فرهنگسازی مصرف بهینه گاز از ضروریترین اقدامها است
اعوانی با بیان اینکه برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و تمرین آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی احتمالی، بخش مهمی از برنامههای شرکت است تا گروههای عملیاتی بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به مشکلات پاسخ دهند، ادامه داد: گروههای ویژه پایش و گشت مدیریت مصرف باید بهصورت مستمر و با آمادگی کامل فعالیت کنند تا کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز به بهترین شکل انجام شود، چراکه این گروهها نقش مهمی در مدیریت تقاضا و پایداری شبکه دارند.
وی با اشاره به اینکه مسئله فرهنگسازی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی به اطلاعرسانی گسترده و هدفمند نیاز دارد، بیان کرد: فرهنگسازی مصرف بهینه گاز یکی از ضروریترین اقدامهاست که میتواند با همکاری رسانهها، تبلیغات محیطی، شبکههای اجتماعی و سایر ابزارهای نوین اطلاعرسانی بهصورت مؤثر انجام شود، همچنین آگاهیبخشی به مشترکان درباره روشهای مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، خطرات ناشی از استفاده نادرست و اهمیت رعایت نکات ایمنی، نقش کلیدی در کاهش مصرف بیرویه و پیشگیری از حوادث گازی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اینکه استفاده از تجهیزات با کیفیت و بهروز، افزون بر افزایش ایمنی، سبب کاهش مصرف سوخت و فشار کمتر به شبکه گاز میشود، گفت: از همه مشترکان میخواهیم با رعایت اصول مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، همکاری لازم را با شرکت گاز داشته باشند تا بتوانیم فصل سرد را بدون مشکل و با پایداری کامل پشت سر بگذاریم.
