محمد سرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از اعلام مرکز ۱۲۲ مبنی بر نشتی آب در خط انتقال کمربندی شهر، بلافاصله تیم حوادث و اتفاقات در محل حاضر شد و با اخذ مجوز حفاری و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات تعمیر آغاز گردید.

وی افزود: برای جلوگیری از هدررفت منابع، جریان آب بخشی از شهر به مدت پنج ساعت قطع شد اما پس از تکمیل تعمیرات، آب بیش از ۴۱۰۰ مشترک دوباره به حالت پایدار بازگشت.

سرایی در پایان ضمن قدردانی از تلاش همکاران بخش حوادث و اتفاقات، از همکاری و صبوری شهروندان در طول انجام عملیات تشکر کرد و گفت: هدف ما ارائه خدمات پایدار و کاهش هدررفت آب در سطح شهرستان است.