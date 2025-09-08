«دارالمرحمه» تجلی اتحاد مقدس؛ استان سمنان الگویی از همزیستی برادرانه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مردم استان سمنان دیار دارالمرحمه این روزها خود را آماده جشن‌های هفته وحدت می‌کند، استانی که میزبان سیل عظیمی از اتباع خارجی و همچنین مذاهب مختلف است و از دیرباز به وحدت بین ادیان و باورهای دینی شهرت دارد.

وجود مذاهب مختلف در استان سمنان سبب شده تا این استان که مجموعه‌ای متکثر اما متعهد و متحد تبدیل شود که مردم آن در کنار هم تاج افتخار خدمت به زائران حرم امام رضا علیه السلام را بر سر دارند این استان همچنین یکی از استان‌های مهاجر خیز است که اتباع خارجی بسیار زیادی در آن حضور دارند مهاجرانی که اکثر آنها اهل تسنن هستند و در کنار برادران شیعه خود زندگی می‌کند.

تقریب مذاهب

وجود ایل سنگ سر و مردم مهدیشهر خود به تنوع قومی و دینی این استان افزوده است همچنین بسطام پایتخت تقریب مذاهب که در همین ایام میزبان سیل عظیمی از هل تسنن ترکمن‌نشین است جلوه دیگری از وحدت را به نمایش گذاشته است وحدتی که به خار چشم دشمنان تبدیل می‌شود.

این روزها صحنه‌های بسیاری از میزبانی زائران حرم رضوی و همچنین مجاوران بایزید بسطامی از دیار ترکمن صحرا دیده می‌شود که توسط برادران شیعه خود پذیرایی می‌شوند زیرا اینجا دیار بوالحسن خرقانی است که می‌گفت هر کس در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید.

اینجا استان ویژه‌ای است اینجا دارالمرحمه است دیار رفت و مهربانی یار همزیستی‌های مسالمت آمیز و برادرانه و استانی که فتخار می‌کنند بین الحرمین قرار دارد درباره وحدت و اتحاد مقدس به خصوص بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نکات بسیاری بیان شده اما این وحدت در بین مردم استان سمنان جایگاه ویژه‌ای دارد مردمی که به ندای رهبرشان توجه داشته و قدردان اتحاد مقدس هستند.

اتحاد مقدس مردم استان سمنان

یک کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر من اشاره به اتحاد مقدس مردم استان سمنان می‌گوید: مردم این استان به تعصی از پیامبر گرامی اسلام و همچنین اهل بیت (ع) هیچگاه سراغ تفرقه مذهبی نرفتند و نهایت اختلاف نظرها در این استان سر بودجه‌های شهرستانی است که آن هم در همه نقاط دیده می‌شود اما این استان کمترین بحران تنازع بین ادیان و مذاهب را به خود اختصاص داده است.

محمود کریمی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس بسیاری از شهدای ما اهل سنگسر بودند گفت: وحدت و اتحادی که بین مردم استان سمنان از هر قوم و مذهبی وجود داشت سبب افتخار بزرگی برای این خطه از ایران اسلامی شده بود اتحادی که هم اکنون نیز ادامه دارد و کافی است نمود بارز آن را در برگزاری دومین کنگره بزرگ سرداران و ۳۰۰۰ شهید این استان مشاهده کرد که همه از میامی تا گرمسار به دنبال برگزاری هرچه بهتر آن هستند حفظ وحدت امروز یک وظیفه انسانی شرعی و ملی است زیرا تنها کسی که از تشدد سود می‌برد دشمنان

ضرورت حفظ وحدت

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز درباره ضرورت حفظ وحدت معتقد است: نخستین کسانی که وحدت را پایه‌گذاری کردند اهل بیت (ع) هستند و لذا پیامبر (ص) می‌فرمایند: شما اهل بیت (ع) هستید کسانی که خداوند به واسطه وجود شما نعمت را تمام و کامل می‌کند و تفرقه را بواسطه رهبری و هدایت شما برمی‌دارد و کلمه وحدت و انس با یکدیگر بوسیله شما ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه در زیارت جامعه کبیره هم خطاب به امامان می‌گوئیم «و بموالاتکم تمت الکلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقة» یعنی جدایی‌ها به‌واسطه شما اهل بیت تبدیل به رفاقت و صمیمیت و وحدت می‌شود، بیان کرد: این روایت‌ها نشان از اهمیت وحدت دارد.

وی می‌افزاید: در این وحدت و اتحاد، همه باید کمک کنند هم مردم و هم مسئولان. رهبر معظم انقلاب اسلامی محور وحدت هستند، مسئولان بخش‌های مختلف هم باید با عدالت‌محوری، توزیع عادلانه امکانات، رسیدگی به مناطق محروم، رفع تبعیض، مبارزه با فساد، شفافیت، مهار تورم، بهبود معیشت مردم، رفع ناترازی های انرژی و هماهنگی بین قوا به حفظ و افزایش ملی کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اقشار مختلف درگیر در نگهداری از وحدت بین آحاد جامعه بیان کرد: مسلّماً نخبگان جامعه هم در امر وحدت دخیل هستند، خصوصاً رسانه‌ها که بسیار مؤثرند که باید در این دایره وسیع وحدت نقش‌آفرین باشند امام صادق (ع) می‌فرمایند: با یکدیگر صله رحم داشته باشید، در مراسم تشییع جنازه آنها (مخالفین) حضور پیدا کنید، به عیادت بیماران آنها بروید و حقوق آنها را بدهید! حضرت در ادامه فرمود هرکس تقوا را رعایت کرد و به این توصیه‌ها عمل کرد من به او افتخار می‌کنم که شیعه جعفری است، او مرا شاد کرده است.

چنگ زدن به ریسمان الهی

امام جمعه میامی نیز با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» می‌گوید: قرآن کریم مسلمانان را با صراحت به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده و تفرقه را نشانه شرک و عذاب الهی معرفی می‌کند لذا نسبت به تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی باید مراقب بود.

حجت الاسلام محمد عزیزی می‌افزاید: امروز دشمن در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق و هزینه‌های کلان انجام داده و در بسیاری از نقاط جهان اسلام موفق به ایجاد درگیری شده است. مراقب باشیم در شهرها و روستاهای ما جلساتی برگزار نشود که منجر به اختلاف و تحریک مذهبی گردد لذا اعلام می‌داریم هر جلسه‌ای که منجر به اهانت به مقدسات اهل سنت شود، حرام شرعی است و نباید اجازه دهیم فضای جامعه با بی‌تدبیری برخی افراد، به سمت اختلاف و درگیری مذهبی پیش برود.

امام جمعه میامی با اشاره به وضعیت غم‌بار مردم مظلوم غزه گفت: امروز امت اسلامی به دلیل فقدان وحدت، شاهد فجایعی نظیر آنچه در غزه می‌گذرد، است. اگر مسلمانان متحد بودند، دشمن جرأت چنین جنایات نداشت.

امام جمعه میامی در پایان از تصمیم شورای فرهنگ عمومی شهرستان خبر داد و گفت: مقرر شد در صورتی که جلسه یا مراسمی در سطح شهرستان باعث تفرقه و اختلاف مذهبی شود، با آن برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

سیره نبی اکرم (ص)

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان نیز با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در مردمداری و عدالت‌گستری و ضرورت وحدت حول محور سیره نبوی می‌گوید: مردم‌داری، رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات مردم و احقاق حقوق مظلومان، از آموزه‌های مهم دین ما است و ما مسئولان قضائی نظام اسلامی با تأسی به سیره و منش اهل‌بیت (ع)، عمل‌گرایی در خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و بی واسطه و چهره به چهره شنونده مطالب مراجعین هستیم و گره‌گشایی از مشکلات مردم را دنبال می‌کنیم

حجت الاسلام محمد صادق اکبری‌می‌افزاید: مردم استان سمنان مؤمن، متدین و ولایت‌مدار هستند؛ آثار این ویژگی‌ها در حضور پررنگ در مساجد و برگزاری برنامه‌های مذهبی و میزان پایین ارتکاب جرایم در استان مشهود است و باید از این ظرفیت‌های وحدت زا مانند مسجد بیشتر بهره گرفت.

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، انسجام ملی را بزرگترین سرمایه جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: بایدهمه تلاش کنیم تا این وحدت و انسجام در جامعه نهادینه و دائمی شود لذا حفظ وحدت در دوران پسا جنگ مهمترین مقوله است و حفظ وحدت و ولایتمداری وظیفه همگانی محسوب می‌شود.

«اتحاد مقدس» واژه‌ای کلیدی

امام جمعه شاهرود که مدرس قرآن نیز است، ضمن بیان اینکه اتحاد مقدس واژه‌ای کلیدی در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) نیز وحدت کلمه بود لذا این وحدت باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

حجت الاسلام عباس امینی همچنین با بیان اینکه نقطه مقابل اتحاد مقدس مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تفرقه و اختلاف افکنی است، ابراز کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود از حربه‌هایی بهره می‌گیرد که یکی از آنها اختلاف افکنی است لذا هرکس به هر نحو و به هر بهانه‌ای به این اتحاد مقدس لطمه بزند، ولایتمدار است نیست.