«رسانه» شریک فرهنگی جشنواره حاصَل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورانیان شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانهای برگزیده جشنواره حاصل در شهرداری مهدیشهر بیان کرد: از نخستین مراحل طراحی جشنواره، حوزه رسانه به عنوان پیوست اصلی برنامه دیده شد و خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از آغاز تا پایان در کنار ستاد برگزاری حضور فعال داشتند.
وی با اشاره به نگاه نوین مدیریت شهری مهدیشهر به مقوله رسانه افزود: همکاری با خبرنگاران در این جشنواره بدون هرگونه جهتگیری سیاسی یا روابط شخصی انجام شد و الگوی تازهای از تعامل برابر و شفاف میان مدیریت شهری و رسانهها شکل گرفت که نتیجه آن، پوشش کامل و چندوجهی جشنواره در سطح استان و کشور بود.
مدیر رسانهای جشنواره حاصل گفت: از ابتدای طراحی جشنواره، کارگروه رسانهای ویژهای با هدف انسجام فعالیتها تشکیل شد و گروه ارتباطی مجازی برای ارسال، ثبت و داوری آثار خبری و تصویری فعال بود.
نورانیان ابراز کرد: در حوزه اقتصاد رسانه نیز دو سازوکار عملی تعریف شد نخست، انعقاد قرارداد رسمی همکاری رسانهای با مدیریت شهری و دوم، طراحی نظام پاداش پلکانی برای آثار برگزیده و خبرنگاران فعال که شاهد استقبال خوبی از سوی آنان بودیم.
مدیر رسانهای جشنواره «حاصَل» با تأکید بر استمرار فعالیت رسانهای پس از اختتامیه گفت: برخلاف جشنوارههای معمول، فعالیت خبری در سه مقطع زمانی قبل، حین و پس از جشنواره ادامه داشت و گزارشهای تحلیلی تا هفتهها پس از برگزاری نیز در رسانهها منتشر شد.
نورانیان افزود: بیش از ۱۰۰ اثر خبری، گزارشی، تصویری و ویدئویی از سوی حدود ۴۰ خبرنگار و فعال رسانهای از استان سمنان و استانهای مهمان در این جشنواره ثبت شد و بازتاب رسانهای گستردهای در سطح ملی و شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
وی با بیان اینکه افزایش مبلغ جوایز با لحاظ نرخ تورم سال ۱۴۰۴ و شفافیت در روند داوری از نقاط متمایز این دوره بود، گفت: این مدل همکاری میتواند به عنوان یک الگوی بومی مدیریت رسانهای در جشنوارههای شهری ایران مورد استناد قرار گیرد.
نورانیان در پایان اظهار امیدواری کرد تجربه موفق جشنواره «حاصَل» به عنوان الگویی پایدار در سایر رویدادهای فرهنگی استان سمنان تداوم یابد و گفت: مدیریت رسانهای جشنواره آماده استمرار ارتباط و انتقال تجربه برای دورههای بعدی است.
نظر شما