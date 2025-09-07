محمودرضا ثمری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) و هفته وحدت، اظهار داشت: هفته وقف فرصتی است تا ظرفیتهای این حوزه برای جامعه معرفی و در مسیر ارتقای فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته شود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در هفته وقف گفت: امسال همایش یاوران وقف با حضور مسئولان شهرستان، خادمان بقاع متبرکه، خیرین، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان قرآنی برگزار همچنین محافل انس با قرآن کریم در دماوند و آبسرد برپا میشود و از فعالان قرآنی تجلیل خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف دماوند از اجرای ویژهبرنامه در مرکز معلولین فرشتگان رودهن خبر داد و افزود: این مرکز تنها با حمایت خیرین اداره میشود و در هفته وقف، مراسم تقدیر از خدمتگزاران این مرکز انجام خواهد گرفت و علاوه بر آن، مراسم غبارروبی بقاع متبرکه و تجلیل از خانواده معظم شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.
ثمری با اشاره به اقدامات عمرانی در بقاع متبرکه شهرستان تصریح کرد: مراسم کلنگزنی و آغاز عملیات عمرانی در امامزاده عبدالله عبیدالله، امامزاده زینالعابدین کوهان و امامزاده محمد شلمبه با مشارکت خیرین انجام خواهد شد. همچنین پروژههای مرمتی در امامزاده هاشم شامل توسعه سرویسهای بهداشتی و مرمت زائرسرا پیگیری میشود.
وی سه رسالت اصلی اوقاف را ترویج فرهنگ قرآنی، رسیدگی به امور بقاع متبرکه و مدیریت موقوفات دانست و خاطرنشان کرد: در شهرستان دماوند ۳۸ بقعه متبرکه وجود دارد که نیازمند برنامههای عمرانی و فرهنگی هستند. همچنین بیش از سههزار رقبه وقفی داریم که باید تثبیت مالکیت، بهرهوری بهینه و اجرای دقیق نیات واقفان در آنها صورت گیرد.
ثمری با بیان اینکه درآمد موقوفات در سال جاری رشد چشمگیری داشته است، گفت: «در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، درآمد موقوفات ۱۶۰ درصد و درآمد بقاع متبرکه ۱۳۷ درصد افزایش یافته است. همچنین از ابتدای حضور بنده در شهرستان تاکنون، در مقایسه با یکسال و نیم گذشته، درآمد موقوفات ۸۰ درصد و بقاع متبرکه ۹۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بر همین اساس توانستیم در ایام محرم و صفر بیش از چهار میلیارد تومان به هیئتها، مساجد و حسینیههای شهرستان کمک کنیم که اقدامی بیسابقه در دماوند محسوب میشود.
رئیس اداره اوقاف دماوند در پایان تأکید کرد: اجرای امینانه نیات واقفان اولویت اصلی ماست و هیچ درآمد وقفی خارج از نیت واقف هزینه نمیشود. همچنین در تعامل با مستأجران موقوفات تلاش میکنیم ضمن رعایت حقوق آنان، منافع موقوفه نیز در چارچوب قانون حفظ شود.
دماوند- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دماوند از برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، قرآنی و عمرانی در هفته وقف خبر داد و گفت: طی ششماهه نخست امسال، درآمد موقوفات ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
