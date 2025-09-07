آیت‌الله سید ناصر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته وحدت، بر ضرورت بازگشت امت اسلامی به سیره پیامبر اکرم (ص) و اتحاد مسلمانان تأکید کرد و گفت: آینده جهان جز با قرار گرفتن زیر پرچم توحید و اسلام محقق نخواهد شد.

امام جمعه موقت شهر یزد با بیان اینکه خداوند در قرآن وعده داده است که دین حق بر همه ادیان غالب خواهد شد، اظهار کرد: مسلمانان امروز باید بیش از هر زمان دیگری مفهوم برادری دینی را درک و احساس کنند؛ پیامبر، قرآن و قبله ما یکی است و اشتراکات فراوانی میان مذاهب اسلامی وجود دارد؛ اما دشمنان می‌خواهند با تفرقه‌افکنی، مسلمانان را مقابل هم قرار دهند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه یزد همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب محور وحدت بوده است، ادامه داد: امام راحل، جمهوری اسلامی را «جمهوری اسلامی» نامیدند نه جمهوری شیعی، و همین نگاه امروز نیز ادامه دارد، ایران اسلامی بدون توجه به مذهب، همواره از مظلومان جهان به‌ویژه فلسطین حمایت کرده است.

آیت‌الله محمدی با ابراز تأسف از سکوت بسیاری از دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی افزود: فلسطین آزمون بزرگ وحدت مسلمانان است، در حالی که مردم غزه هر روز قربانی می‌شوند، بسیاری از کشورهای اسلامی حتی اجازه انتقال مواد غذایی به این منطقه را نمی‌دهند؛ جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی برای حمایت از فلسطین پرداخته اما این مسیر را ادامه خواهد داد زیرا دفاع از مظلوم وظیفه دینی ماست.

وی محور اصلی وحدت امت اسلامی را پیامبر اکرم (ص) دانست و گفت: مسلمانان باید حرمت پیامبر و خاندان مطهرش را پاس بدارند و به دستورات او عمل کنند، قرآن می‌فرماید اگر خدا را دوست دارید، از پیامبر پیروی کنید؛ بنابراین وحدت واقعی با بازگشت به سیره پیامبر و اهل‌بیت ایشان محقق می‌شود، توهین به مقدسات اهل‌سنت حرام است و نباید اجازه دهیم اختلافات مذهبی دستاویزی برای دشمنان اسلام شود.

آیت‌الله محمدی با اشاره به موضوع مهدویت تأکید کرد: انتظار فرج به معنای آماده‌سازی جامعه برای ظهور است و این آمادگی با رفع اختلافات و همگرایی مسلمانان محقق می‌شود، باید همه با هم تلاش کنیم تا زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) فراهم شود و ذلت از امت اسلامی برچیده شود.