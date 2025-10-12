جشنواره «حاصَل» به ایستگاه پایان رسید؛ تقدیر از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره ملی ایل بزرگ عشایر سنگسری «حاصَل»، با هدف نشان دادن ظرفیتهای ایل سنگسر و تبیین الگویی موفق از همافزایی مدیریت شهری، رسانهها و مشارکت مردمی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرداری مهدیشهر برگزار شد از خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر شد.
علیرضا شربتدار دبیر این جشنواره در این آیین با اشاره به نقش راهبردی رسانهها در توسعه فرهنگی شهر مهدیشهر گفت: از ابتدای برگزاری جشنواره، رسانه تنها یک پوششدهنده رویداد نبود، بلکه به عنوان شریک فرهنگی شهرداری در کنار مدیریت شهری قرار گرفت.
شربتدار گفت: فعالیت رسانهای جشنواره در چهار بخش فضای مجازی، رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب برنامهریزی شد و در سه مرحله شامل قبل، حین و پس از جشنواره ادامه داشت.
وی افزود: در مجموع بیش از ۶۵۰ اثر رسمی رسانهای از جشنواره حاصل تولید و منتشر شد که شامل حدود ۴۲۰ دقیقه محتوای دیداری و شنیداری و رقمی بیسابقه در تاریخ جشنوارههای فرهنگی منطقه است.
شهردار مهدیشهر ادامه داد: در بخش دیداری ۹۶ اثر شامل مستند، گزارش و برنامه تلویزیونی، در بخش شنیداری ۴۳ آیتم رادیویی با مجموع ۱۳۰ دقیقه، در رسانههای مکتوب ۷۸ گزارش خبری، در فضای مجازی ۱۳۵ محتوای چندرسانهای و در حوزه عکاسی حرفهای نیز ۲۳۰ عکس خبری و هنری تولید شد.
شربتدار با اشاره به نقش مردم و شهروندخبرنگاران گفت: تولیدات مردمی در شبکههای اجتماعی تقریباً دو برابر آثار رسمی بود و این مشارکت، نشانه روشنی از رضایتمندی، نشاط اجتماعی و حس تعلق مردم مهدیشهر و عشایر سنگسر است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری «جشنواره مردمی رسانه حاصل» در سال آینده خبر داد و گفت: در کنار نمایشگاه عکس منتخب، از تولیدات مردمی برتر نیز تقدیر خواهد شد.
