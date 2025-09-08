ثبت «روز شاهرود» در تقویم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود در سالن جلسات شهرداری از تلاش برای ثبت روز ملی شاهرود در تقویم کشورمان خبر داد.

وی با اشاره به تبیین و تبلیغ داشته‌ها و ظرفیت‌ها و هویت شهرستان شاهرود در عرصه ملی، افزود: این اقدام در راستای هویت بخشی در شهرستان شاهرود صورت می‌گیرد.

امام جمعه شاهرود به مراسم هفته دفاع مقدس هم اشاره کرد و خواستار برنامه ریزی مناسب و فضاسازی شهری در این ارتباط شد.

امینی همچنین با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز جامع مردم شناسی در شاهرود، گفت: از هیچ کمکی در راستای راه اندازی این مرکز مضایقه نمی‌شود.

وی به ضرورت تدوین نقشه جامع فرهنگی شهرستان اشاره کرد و افزود: بدون اصلاح قوانین و تخصیص بودجه، زحمات انجام‌شده در شورای فرهنگ عمومی کم اثر می‌شود.