۶۵۰ اثر هنری در جشنواره حاصَل شرکت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اکیر معصومیان شامگاه یکشنبه در مراسم قدردانی از خبرنگاران حاضر در جشنواره حاصل در شهرداری مهدیشهری با اشاره به فعالیت رسانهای جشنواره در چهار بخش فضای مجازی، رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب بیان کرد: در مجموع بیش از ۶۵۰ اثر رسمی رسانهای تولید و در این رویداد منتشر شده است.
وی با بیان اینکه ۹۶ اثر دیداری (مستند، گزارش و برنامه تلویزیونی)، ۴۳ آیتم شنیداری (۱۳۰ دقیقه برنامه رادیویی) و ۷۸ گزارش خبری مکتوب برای جشنواره تولید شده است، ابراز کرد: ۱۳۵ محتوای چندرسانهای در فضای مجازی و ۲۳۰ عکس خبری و هنری منتشر شده است.
دبیر سومین جشنواره ملی ایل بزرگ عشایر سنگسری حاصَل گفت: مدیریت منسجم رسانهای در جشنواره حاصل، عامل مهمی در آرامسازی فضای اجتماعی و بازنمایی درست فرهنگ عشایری بود. اگر درک رسانهای در جامعه نباشد، بسیاری از مسائل میتواند به چالش تبدیل شود، اما در جشنواره حاصل، رسانهها فضا را آرام و سازنده کردند.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد از هزینهها و فعالیتهای جشنواره با حضور خودجوش مردم انجام شد که نشان از عشق و تعلق خاطر جامعه به آئینهای اصیل سنگسری دارد از سوی دیگر باید گفت پاسداشت این دستاورد فرهنگی وظیفه همگانی است و نباید اجازه دهیم چنین رویدادهایی به فراموشی سپرده شود.
