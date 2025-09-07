به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگترین مولودیخوانی کشور، بیستویکمین یادواره عارف نامدار کُرد، سید بهاءالدین شمس قریشی، شامگاه بکشنبه در مسجد قبا سنندج با حضور شخصیتهای مذهبی و فرهنگی و اقامه نماز جماعت، در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد.
این مراسم بهعنوان بزرگترین مراسم مولودیخوانی کشور، با حضور جمع کثیری از مسلمانان و علاقمندان به پیامبر مکرم اسلام برگزار شد.
این مراسم، که در آن چهرههای برجسته مذهبی و فرهنگی حضور داشتند، بهطور ویژه در یادآوری شخصیت بزرگ علمی و عرفانی سید بهاءالدین شمس قریشی و ارادت مردم کردستان به اهلبیت (ع) برگزار شد.
مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان آغاز شد.
وی در سخنان خود به اهمیت بزرگان دینی و عرفانی کُردستان اشاره و تاکید کرد: یادآوری شخصیتهایی همچون سید بهاءالدین شمس قریشی میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی باشد.
در این مراسم، مولودیخوانی با شور و حال ویژهای توسط مداحان و مولودیخوانان برجسته کُرد انجام شد و مداحان با صداهای دلنشین خود در مدح پیامبر اسلام (ص) و اهلبیت (ع)، فضای معنوی خاصی را در مسجد قبا سنندج ایجاد کردند.
در این مراسم که با حضور مردان و زنان از اقشار مختلف مردم برگزار شد، مشارکت گسترده مردم و حضور جوانان در صفوف نماز جماعت، نشان از علاقه عمیق مردم کردستان به اهلبیت (ع) و آموزههای دینی داشت.
نماز جماعت و حضور فعال مردم
در این مراسم، پس از مولودیخوانی، نماز جماعت با حضور زنان و مردان حاضر در جشن مولودی برگزار شد و نماز جماعت به امامت یکی از روحانیون اهل سنت در مسجد جامع سنندج برگزار شد.
در این مراسم، علاوه بر جمعیت زیادی از مردان، زنان نیز بهطور ویژه حضور داشتند و این نشان از مشارکت فعال و همصدایی تمامی اقشار مردم در امور دینی و مذهبی بود.
این حضور گسترده در اقامه نماز جماعت و حضور در مراسم مولودیخوانی، بهطور خاص نشانگر ارتباط معنوی مردم با اسلام و آموزههای اهلبیت است.
مسجد قبا سنندج که محل برگزاری این مراسم بود، بهعنوان یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی شهر شناخته میشود، این مسجد علاوه بر اینکه محل برگزاری نمازهای جماعت روزانه است، بهعنوان مرکزی برای برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی مختلف نیز نقش پررنگی دارد.
برگزاری بزرگترین مولودیخوانی کشور در این مسجد، نشان از اهمیت ویژه آن در میان مردم و مسئولان استان کردستان دارد.
این مراسم نه تنها بهعنوان یک جشن مولودیخوانی، بلکه بهعنوان نمادی از وحدت و همدلی مسلمانان و مردم استان کردستان در فضای معنوی و مذهبی خود جلوهگری کرد.
حضور پررنگ جوانان، زنان و مردان از تمامی اقشار جامعه، نشان از وفاق عمومی و ارادت قلبی مردم به اهلبیت (ع) داشت.
برگزاری بیستویکمین یادواره عارف نامدار کُرد، سید بهاءالدین شمس قریشی در سنندج بهعنوان بزرگترین مراسم مولودیخوانی کشور، بهخوبی توانست فضای معنوی و فرهنگی ویژهای ایجاد کند.
نظر شما