بیست‌ویکمین یادواره عارف نامدار کرد سید بهاءالدین شمس قریشی در سنندج

سنندج- بیست‌ویکمین یادواره عارف نامدار کرد، سید بهاءالدین شمس قریشی و بزرگترین مولودی‌خوانی کشور در سنندجدر مسجد قبا سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگترین مولودی‌خوانی کشور، بیست‌ویکمین یادواره عارف نامدار کُرد، سید بهاءالدین شمس قریشی، شامگاه بکشنبه در مسجد قبا سنندج با حضور شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی و اقامه نماز جماعت، در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد.

این مراسم به‌عنوان بزرگ‌ترین مراسم مولودی‌خوانی کشور، با حضور جمع کثیری از مسلمانان و علاقمندان به پیامبر مکرم اسلام برگزار شد.

این مراسم، که در آن چهره‌های برجسته مذهبی و فرهنگی حضور داشتند، به‌طور ویژه در یادآوری شخصیت بزرگ علمی و عرفانی سید بهاءالدین شمس قریشی و ارادت مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان آغاز شد.

وی در سخنان خود به اهمیت بزرگان دینی و عرفانی کُردستان اشاره و تاکید کرد: یادآوری شخصیت‌هایی همچون سید بهاءالدین شمس قریشی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی باشد.

در این مراسم، مولودی‌خوانی با شور و حال ویژه‌ای توسط مداحان و مولودی‌خوانان برجسته کُرد انجام شد و مداحان با صداهای دلنشین خود در مدح پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع)، فضای معنوی خاصی را در مسجد قبا سنندج ایجاد کردند.

در این مراسم که با حضور مردان و زنان از اقشار مختلف مردم برگزار شد، مشارکت گسترده مردم و حضور جوانان در صفوف نماز جماعت، نشان از علاقه عمیق مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) و آموزه‌های دینی داشت.

در این مراسم، پس از مولودی‌خوانی، نماز جماعت با حضور زنان و مردان حاضر در جشن مولودی برگزار شد و نماز جماعت به امامت یکی از روحانیون اهل سنت در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر جمعیت زیادی از مردان، زنان نیز به‌طور ویژه حضور داشتند و این نشان از مشارکت فعال و هم‌صدایی تمامی اقشار مردم در امور دینی و مذهبی بود.

این حضور گسترده در اقامه نماز جماعت و حضور در مراسم مولودی‌خوانی، به‌طور خاص نشانگر ارتباط معنوی مردم با اسلام و آموزه‌های اهل‌بیت است.
مسجد قبا سنندج که محل برگزاری این مراسم بود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز دینی و فرهنگی شهر شناخته می‌شود، این مسجد علاوه بر اینکه محل برگزاری نمازهای جماعت روزانه است، به‌عنوان مرکزی برای برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگی مختلف نیز نقش پررنگی دارد.

برگزاری بزرگترین مولودی‌خوانی کشور در این مسجد، نشان از اهمیت ویژه آن در میان مردم و مسئولان استان کردستان دارد.
این مراسم نه تنها به‌عنوان یک جشن مولودی‌خوانی، بلکه به‌عنوان نمادی از وحدت و همدلی مسلمانان و مردم استان کردستان در فضای معنوی و مذهبی خود جلوه‌گری کرد.

حضور پررنگ جوانان، زنان و مردان از تمامی اقشار جامعه، نشان از وفاق عمومی و ارادت قلبی مردم به اهل‌بیت (ع) داشت.
برگزاری بیست‌ویکمین یادواره عارف نامدار کُرد، سید بهاءالدین شمس قریشی در سنندج به‌عنوان بزرگ‌ترین مراسم مولودی‌خوانی کشور، به‌خوبی توانست فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای ایجاد کند.

