حضور هزاران نفر ازعاشقان رسول الله در بزرگترین مولودی خوانی ایران

به گزارش خبرنگارمهر، یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی از عارفان نامی کردستان که ملقب به شمس الاشراف خالق کتاب های مولودنامه و معراج نامه، شمس العقاید و دیوان شعرکردی، فارسی و عربی است از سال ۸۳ به همت حوزه هنری استان کردستان در سنندج برگزار می شود و امسال چهاردهمین دوره آن برگزارشد.

این یادواره که هر سال همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) برگزار می شود، چند سالی است که با حضور گسترده و پرشور و شوق عاشقان و ارادتمندان این حضرت، عنوان بزرگترین مراسم مولودی خوانی ایران را یافته است.

سیزدهمین دوره این یادواره ۲۱ آذرماه سال گذشته در مسجد جامع سنندج برگزار شد، به دلیل کمبود جا تعداد زیادی از مردم علاقمند به حضور در این مراسم پشت درهای مسجد ماندند و مجبور به بازگشت به خانه های خود شدند لذا این مسئله موجب شد که مسئولان و برگزار کنندگان این مراسم امسال تصمیم به برگزاری این برنامه در مسجد قبا بهاران سنندج بگیرند.

علی رغم اینکه مسیر مسجد قبا بهاران برای بسیاری از مردم دور بود ولی این مسئله موجب نشد که در این برنامه حضور پیدا نکنند و از اکثر محلات شهر سنندج مردم در این برنامه شرکت کردند.

البته ناگفته نماند سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج برای رفاه حال مردم ۸ دستگاه اتوبوس را برای جابه جایی وانتقال مردم به مسجد قبا اختصاص دادند.

ساعت آغاز این برنامه ۱۹ عصر اعلام شده بود با این وجود مردم از ساعت ۱۷ در مسجد حضور پیدا کردند و به مرور به تعداد آنها اضافه می شد به گونه ای که در زمان شروع برنامه دیگر جایی برای نشستن نبود و تمام طبقات مسجد مملو از جمعیت بود.

دو ساعت از شروع برنامه گذشته بود همچنان شاهد آمدن مردم به داخل مسجد بودیم، چندین هزار نفر از عاشقان پیامبر اکرم(ص) در این مراسم مولودی خوانی شرکت کرده بودند، نبود افرادی به عنوان راهنما که مردم را به طور مطلوب به داخل مسجد هدایت کنند و نظم و انسجام بین افراد را برقرار کنند، از نقاط ضعف برگزاری چنین برنامه ارزشمندی بود که همه ساله با استقبال پرشور و گسترده مردم مواجه می شود.

تلویزیون هایی در بخش بانوان نصب شده بود و این افراد از این طریق نظاره گر اجرای برنامه های این مراسم بودند که متاسفانه بارها ارتباط آن قطع شد و زنان خیلی کمتر توانستند از این برنامه ها بهره مند شوند.

امام جمعه پاوه و یکی از ماموستاهای اهل کشور لبنان از جمله مهمانان این دوره از یادواره شمس قریشی بودند که این دو شخصیت بزرگوار در این مراسم به بیان مطالبی در خصوص ویژگی ها و جایگاه والای رسول الله پرداختند.

این مراسم مولودی خوانی که به جرات می توان گفت بزرگترین مراسم مولودی خوانی در جهان هم هست به طور زنده از شبکه چهار سیما، شبکه جهانی شما و شبکه استانی کردستان پخش شد.

شامگاه گذشته علاوه بر سنندجی ها، بیشترعلاقمندان و عاشقان پیامبراکرم(ص) در اقصی نقاط کشورمان بیننده مولودی خوانی گروه های مولودی خوان استان کردستان بودند.