به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که قرار است یک نشست قریب الوقوع میان ران درمر وزیر امور راهبردی این رژیم و اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی طی هفته جاری برگزار شود.
بر اساس این گزارش، ۲ طرف به مذاکرات خود با میانجی گری آمریکا با هدف دستیابی به توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو ادامه میدهند.
با وجود حملات زمینی و هوایی تل آویو علیه سوریه، رژیم تروریستی جولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنالهای مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی این کشور از خود نشان داده و آمادگی خود را برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.
طی نیمه اول سال ۲۰۲۵ میانجیهای منطقهای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارشهای موجود نشان میداد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که اشغالگری رژیم صهیونیستی بر جولان را به شرط تضمینهای اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریمهای غرب، به رسمیت بشناسند.
