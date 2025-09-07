  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۲

کشف اجساد شهروندان سوری که ناپدید شده بودند

دیده بان حقوق بشر سوریه از کشف اجساد شهروندان این کشور که به دست عناصر رژیم تروریستی جولانی اعدام شده بودند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اجساد پنج شهروند این کشور که در جریان حملات اخیر از ۱۶ ژوئیه گذشته تاکنون ناپدید شده بودند در بیمارستان‌های المواساه و المجتهد در استان سویدا کشف شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، اجساد هفت تن دیگر از جمله یک زن سوری نیز که به دست عناصر رژیم تروریستی جولانی در جریان حملات علیه سویدا اعدام شده بودند کشف شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تعداد کشته‌ها در این کشور از صبح ۱۳ ژوئیه بر اثر وقوع حملات مسلحانه، عملیات‌های اعدام و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به ۲ هزار و ۲۶ تن رسیده است.

لازم به ذکر است که عناصر رژیم تروریستی جولانی اجساد بسیاری از شهروندان سوری را که در جریان حملات به مناطق مختلف کشته شده بودند در گورهای دسته جمعی دفن کرده‌اند.

