۹ ماه خونین در سوریه؛ ۱۰ هزار کشته در موج حملات بعد از سقوط «اسد»

دیده بان حقوق بشر سوریه با انتشار گزارشی از موج کشتارها و ناآرامی ها در این کشور بعد از سقوط نظام بشار اسد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیده بان حقوق بشر سوریه با انتشار گزارش مفصلی اعلام کرد که بعد از گذشت ۹ ماه از سقوط نظام بشار اسد در این کشور تاکنون، اوضاع داخلی این کشور به سمت ثبات حرکت نکرده بلکه خلأ و بی ثباتی وجب به وجب خاک سوریه را گرفته و کشتار و غارت در اکثر استان ها حکم فرما شده است.

با سقوط نظام بشار اسد اقدامات خشونت آمیز در سوریه به صورت بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و این کشور شاهد موج گسترده ای از حملات مسلحانه، انفجارها، اعدام های میدانی و شکنجه افراد توسط عناصر مسلح و تروریست بوده است.

در گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه آمده است، تاکنون ۱۰ هزار و ۶۷۲ تن در سراسر سوریه از سال ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ جان خود را به دلیل حملات عناصر داخلی و خارجی و نبود امنیت از دست داده اند. هشت هزار و ۱۸۰ تن از آنها را غیر نظامیان، ۴۳۸ تن از آنان را کودکان و ۶۲۰ تن را زنان تشکیل می دهند.

از این میان ۳۳ تن به دلیل حملات رژیم صهیونیستی و ۱۲۹ تن به دلیل حملات ترکیه جان خود را از دست داده اند. تعداد اعدام های میدانی به ۳ هزار و ۲۰ مورد می رسد.

