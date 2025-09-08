به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که صدای یک انفجار در منطقه المزیریب واقع در حومه غربی درعا به گوش رسید.

آنها اضافه کردند عناصر مسلح ناشناس خودروی وابسته به تروریست‌های تحت امر جولانی را در این منطقه هدف قرار دادند.

دیده بان حقوق بشر سوریه روز گذشته با انتشار گزارش مفصلی اعلام کرد که بعد از گذشت ۹ ماه از سقوط نظام بشار اسد در این کشور تاکنون، اوضاع داخلی این کشور به سمت ثبات حرکت نکرده بلکه خلأ و بی ثباتی وجب به وجب خاک سوریه را گرفته و کشتار و غارت در اکثر استان‌ها حکم فرما شده است.

با سقوط نظام بشار اسد اقدامات خشونت آمیز در سوریه به صورت بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و این کشور شاهد موج گسترده‌ای از حملات مسلحانه، انفجارها، اعدام‌های میدانی و شکنجه افراد توسط عناصر مسلح و تروریست بوده است.

در گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه آمده است، تاکنون ۱۰ هزار و ۶۷۲ تن در سراسر سوریه از سال ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ جان خود را به دلیل حملات عناصر داخلی و خارجی و نبود امنیت از دست داده‌اند. هشت هزار و ۱۸۰ تن از آنها را غیر نظامیان، ۴۳۸ تن از آنان را کودکان و ۶۲۰ تن را زنان تشکیل می‌دهند.