سازمان ملل: ۱۶.۵ میلیون سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

در سایه بی توجهی حاکمیت رژیم تروریستی سوریه به اوضاع معیشتی مردم این کشور، بالغ بر ۱۶.۵ میلیون سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آدام عبدال مولی هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه، می‌گوید که حدود ۱۶.۵ میلیون نفر از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حالی است که ۲.۵ میلیون آواره و پناهنده به سوریه بازگشته‌اند.

آدام عبدال مولی، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه در سوریه، امروز سه‌شنبه گفت که حدود ۱۶.۵ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، این تعداد علاوه بر ۲.۵ میلیون نفر از آوارگان داخلی سوریه و پناهندگان خارج از کشور است که به مناطق مسکونی خود بازگشته‌اند و بسیاری از خانه‌هایشان ویران شده است.

عبدال مولی افزود که این کشور همچنان از بحران آوارگی رنج می‌برد، زیرا بیش از ۶ میلیون سوری هنوز در داخل کشور آواره هستند و بیش از ۶ میلیون پناهنده در سراسر جهان وجود دارد.

وی همچنین اشاره کرد که حدود ۲۴ درصد از خانه‌ها در سوریه در سال‌های گذشته آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و با توجه به دشواری وضعیت، بودجه‌ای که سازمان ملل متحد برای حمایت در این زمینه دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است.

در همین راستا، مجله آمریکایی «فارین افرز» در فوریه گذشته اعلام کرد که عدم هماهنگی در بازگشت پناهندگان سوری عواقب وخیمی برای سوریه، کشورهای میزبان همسایه و خود پناهندگان سوری خواهد داشت.

